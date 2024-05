Zürich - Heute veröffentlicht die europäische Risikokapitalgesellschaft Redstone mit Unterstützung des Münchner Think Tanks AlpMomentum und des European Startup Network (ESN) mit Sitz in Brüssel eine umfassende Studie mit dem Titel "Redstone University Startup Index: Europe's Trillion Euro Opportunity". Diese Studie untersucht die unternehmerische Effizienz von Universitäten in ganz Europa und zeigt sowohl die aktuellen Auswirkungen als auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...