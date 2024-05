Uniper plant gemeinsam mit NGEN den Bau eines Batteriespeichersystems am Kraftwerksstandort Heyden in Petershagen. Das Batteriespeichersystem mit einer Speicherkapazität von 100 MWh und einer Leistung von 50 MW soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen. "Die Energiespeicherung spielt für den Ausbau des grünen Portfolios in der Strategie von Uniper eine wichtige Rolle", sagt Jan Taschenberger, COO New Green Power & Gas bei Uniper SE. Energiespeichersysteme ermöglichen eine effizientere Nutzung aller Erzeugungsanlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...