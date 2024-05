Nach einer Top-News am Morgen steigt die Aktie von Medigene (WKN: A1X3W0) am Dienstag um +5,2% und steht aktuell bei 1,21 €. Zuletzt zeigte der Kursverlauf jedoch einen langfristigen Abwärtstrend. Ist der deutsche Nebenwert nun ein guter Kandidat für eine Kurserholung? Partnerschaft mit BioNTech verlängert Die Medigene-Aktie ist am Dienstagmorgen über +5% hochgesprungen, nachdem das Unternehmen die Verlängerung seiner im Februar 2022 eingegangenen ...

