Mittelständische Unternehmen in Deutschland fragen wieder vermehrt Kredite an. Hauptgrund ist die Entspannung des Zinsniveaus.So stieg der Anteil an KMUs, die frisches Kapital bei ihrer Bank anfragen auf gut 20 Prozent, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum vorigen Quartal entspricht. Wie Springer berichtet, ist die Stabilisierung des Zinsniveaus der Hauptgrund für die gestiegene Nachfrage. Wie leicht Unternehmen an frisches Geld kommen, hängt allerdings auch von der Branche ab, in der sie tätig sind. So sind Banken bei der Vergabe von Krediten an Unternehmen aus dem Einzelhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...