Was lange währt, ist endlich geklärt: Wie Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR, WKN: A2N7XK) meldet, sind die Formalitäten um die Grunddienstbarkeit für das "Quiulacocha"-Projekt nach langem Hin und Her nun final geregelt. Nach höchstrichterlichem Beschluss erhält das Unternehmen das Landrecht ("Land Easement") und somit schließlich den Zugang zu den Oberflächenbereichen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...