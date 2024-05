Die Zunahme der Aprikosen-Werbeaktionen in deutschen Ketten in der KW 21 hat den gewünschten Effekt für das spanische Steinobst gebracht, so berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Verbreitung dieser Frucht in den Haushalten hat laut dieses Artikels um 27 % zugenommen. Der Grund dafür war der starke Anstieg der Werbeaktionen in der 21. Kalenderwoche (KW), die größte...

Den vollständigen Artikel lesen ...