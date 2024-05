Der 54-MW-Park Alhendín ist in Betrieb gegangen. Velux hat für den Strom aus dem Solarpark einen Stromabnahmevertrag (PPA) abgeschlossen, um damit einen Teil seines Energiebedarfs in Europa zu decken. Im November 2022 gaben die Velux Gruppe und Baywa re den Abschluss eines PPA bekannt, auf dessen Grundlage man zwei große PV-Solarparks in Südspanien bauen wollte. Einer in Gerena, in der Nähe von Sevilla, und einer in Alhendín, in der Nähe von Granada. Das Solarkraftwerk in Alhendín mit 54 MW Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...