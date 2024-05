Booster Precision Components gab noch gestern Abend den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens bekannt: beschlussfähig und durchgewunken. Dabei ging es um die ausstehende, bis zu 60 Mio. EUR vorrangig besicherte, kündbare Anleihe mit Fälligkeit 2026 (NO0012713520) der Gesellschaft, und zwar in Bezug auf den Verzicht auf bestimmte Bedingungen in den Anleihebedingungen, wie in der Bekanntmachung ...

