BOOSTER Precision Components GmbH meldet ungeprüfte Finanzergebnisse für 2024 Gesamtjahr 2024 : Umsatz von 169,3 Mio. EUR (-7,8 % gegenüber Vorjahr), EBITDA von 13,2 Mio. EUR gegenüber 21,2 Mio. EUR in 2023 (EBITDA bereinigt um Einmalkosten: 15,3 Mio. EUR, 2023: 21,1 Mio. EUR)

Weiterhin Fokus auf finanzielle Stabilität durch optimiertes Kostenmanagement

Effizientes Working Capital Management stärkt operativen Cashflow deutlich

Effizientes Working Capital Management stärkt operativen Cashflow deutlich Frankfurt a. M., 28. Februar 2025 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute die ungeprüften Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Gesamtjahr 2024: Nachfrage durch herausfordernde Marktbedingungen in der Automobilindustrie weiterhin beeinträchtigt; diszipliniertes Working Capital Management führt zu deutlichem Anstieg des operativen Cashflows BOOSTER verzeichnete einen geringeren Absatz, was zu einem Rückgang der Erlöse um 7,8 % auf 169,3 Mio. EUR führte. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der anhaltenden Schwäche des Automobilsektors. Das EBITDA des Unternehmens wurde zusätzlich durch einen ungünstigen Produktmix beeinträchtigt und sank um 37,8 % auf 13,2 Mio. EUR gegenüber 21,2 Mio. EUR im Vorjahr. Angepasst um einmalige Kosten in Höhe von 0,6 Mio. EUR für die Folgeemission der Anleihe im Mai 2024 sowie weitere außergewöhnliche Belastungen verzeichnete das EBITDA einen Rückgang um 27,5 % und belief sich auf 15,3 Mio. EUR (2023: 21,1 Mio. EUR). Das EBIT des Unternehmens sank 2024 auf 4,4 Mio. EUR (2023: 12,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis fiel mit -5,7 Mio. EUR negativ aus, nach 1,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Bilanzsumme der BOOSTER Gruppe belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 108,2 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 114,5 Mio. EUR), was einem Rückgang von 5,5 % entspricht. Das Anlagevermögen verringerte sich um 3,2 % und betrug 42,0 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 43,4 Mio. EUR), während das Umlaufvermögen um 7,1 % auf 65,0 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024 zurückging (31. Dezember 2023: 69,9 Mio. EUR). Der Rückgang der Vorräte sowie der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände spiegelt das geringere Umsatzvolumen sowie die Bemühungen zur Optimierung des Working Capital im Berichtszeitraum wider. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich um 2,3 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR. Aufgrund des negativen Konzernergebnisses sank das Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 um 49,0 % auf 7,5 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 14,8 Mio. EUR). Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen 93,1 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 92,8 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen um 1,9 Mio. EUR und die Position Anleihen stieg um 13,0 Mio. EUR auf 46,5 Mio. EUR aufgrund der Folgeemission der Anleihe zur Refinanzierung langfristiger Investitionskredite in Höhe von 17,7 Mio. EUR zuzüglich laufender Zinsen von 1,3 Mio. EUR im Mai 2024. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich deutlich und belief sich auf 17,7 Mio. EUR (2023: 7,2 Mio. EUR). Die disziplinierte Optimierung des Working Capital war ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung, während der Periodenfehlbetrag einen negativen Effekt hatte. Jerko Bartolic, Managing Director und CEO von BOOSTER Precision Components: "Unsere Ergebnisse für das Jahr 2024 spiegeln die geringere Nachfrage auf globaler Ebene und in unserem gesamten Kundenstamm wider. Gleichzeitig haben operative Disziplin und Produktivitätsverbesserungen die negativen Auswirkungen auf das Ergebnis abgemildert. Neue Aufträge, die über dem angestrebten Volumen liegen, und eine starke Pipeline offener Ausschreibungen stellen mittelfristig eine solide Basis für BOOSTER dar." Q4 2024 Der Umsatz des Unternehmens sank im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 % auf 40,7 Mio. EUR (Q4 2023: 45,1 Mio. EUR). Das EBITDA sank um 31,5 % und betrug 3,5 Mio. EUR, verglichen mit 5,1 Mio. EUR in Q4 2023. Das EBIT verringerte sich in Q4 2024 ebenfalls auf EUR 1,2 Mio. (Q4 2023: EUR 2,3 Mio.), während das Konzernergebnis mit EUR -0,7 Mio. negativ war (Q4 2023: EUR -0,6 Mio.). Dr. Ralph Wagner, CFO von BOOSTER Precision Components: "Indem wir uns auf Kostenkontrolle und finanzielle Disziplin konzentrieren, schaffen wir eine widerstandsfähigere und effizientere Organisation, die in der Lage ist, mit Marktunsicherheiten umzugehen. Die Verbesserung des operativen Cashflows im Vergleich zum Vorjahr spiegelt bereits die ersten Erfolge unseres verbesserten Working Capital Managements wider. Wir sind optimistisch, dass sich die Nachfrage im Jahr 2025 stabilisieren wird, so dass wir einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres erreichen können. Die Kostensenkungsmaßnahmen, die wir 2024 ergriffen haben, werden sich daher nach heutiger Einschätzung ab 2025 auszahlen." Ausblick 2025 In Anbetracht der aktuellen Geschäftsentwicklung erwartet das Management von BOOSTER eine Stabilisierung der Nachfrage und geht davon aus, dass die im letzten Jahr eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Wirkung zeigen werden. Das Management geht davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil bleibt (2024: 169,3 Mio. EUR) und das EBITDA im Jahr 2025 um mehr als 20 % steigen wird (EBITDA 2024: 13,2 Mio. EUR). Robert Lackermeier, Geschäftsführer und zukünftiger CEO von BOOSTER Precision Components: "Während das Jahr 2024 von Marktvolatilität und rückläufiger Nachfrage geprägt war, begegnen wir diesen Unsicherheiten mit einem klaren Fokus auf Transformation und Diversifizierung. Im sich entwickelnden Automobilsektor stärken wir unsere Position mit innovativen Lösungen für E-Mobilität und Wasserstofftechnologie. Gleichzeitig nutzen wir unser Know-how in der Präzisionsbearbeitung, um in aussichtsreiche Branchen wie Energie, Öl und Gas sowie Bergbau zu expandieren. Unsere Fortschritte bei industriellen Kompressoren zeigen, dass wir in der Lage sind, über die Automobilindustrie hinaus innovativ zu sein." Der ungeprüfte Konzernabschluss der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wird unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html verfügbar sein. Kontakt: BOOSTER Precision Components GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795 95610

mail@booster-precision.com BOOSTER Gruppe Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com



