Frankfurt - Der Euro bewegt sich am Mittwoch nicht allzu deutlich von der Stelle. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0851 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zum Franken oszilliert der Euro bei einem Stand von 0,9908 weiter in einer engen Spanne um die Marke von 99 Rappen. Der US-Dollar zieht ganz leicht an auf 0,9130 Franken. Nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus den Bundesländern war der Euro kurzzeitig etwas ...

