Zürich - Der Hype um die künstliche Intelligenz ist heute enorm. Jeder will ihren potenziellen Wert nutzen, und viele, die sie noch nicht eingeführt haben, fürchten, den Anschluss zu verlieren. Wenn Sie es richtig machen wollen, nehmen Sie an diesem exklusiven Treffen zu den neuesten Techniktrends und Datenstrategien für KI in stark regulierten Sektoren teil. 13. Juni 2024 | 15:00 - 21:00 Uhr MEZ | Brasserie Lipp in Zürich | kostenlos Wenn Sie sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...