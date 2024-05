Der chinesische Batteriehersteller hat seine Pläne zur Eröffnung eines Werks im deutschen Bundesland Brandenburg auf Eis gelegt. Die Pläne für eine Batteriezellproduktion im Saarland, im Südwesten Deutschlands, verzögern sich unterdessen weiter. von pv magazine Energy Storage Svolt wollte zwei Produktionsstätten in Deutschland errichten. Nun hat der chinesische Batteriehersteller aber seine Standortstrategie neu überdacht. Er kündigte auch eine stärkere Fokussierung auf die Bedienung der stationären Speichernachfrage in Europa an und reagiert damit auf die aktuelle Marktentwicklung. So soll es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...