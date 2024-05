Paris / London - Deutsche Inflationsdaten haben die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in der Eurozone getrübt und Europas Börsen weitere Verluste eingebrockt. Der EuroStoxx50 rutschte am Mittwoch nach den Daten noch tiefer ins Minus. Am Ende verbuchte der Leitindex der Eurozone einen Kursabschlag von 1,33 Prozent auf 4963,20 Punkte. Der französische Cac 40 büsste letztlich 1,52 Prozent auf 7935,03 Punkte ein. Für den britischen FTSE 100 ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...