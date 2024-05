Aufgrund des extrem nassen Frühlings hat der Druck durch Schnecken in Belgien laut Vilt.be einen historischen Höchststand erreicht. In Gartencentern ist die Nachfrage nach Granulaten und anderen Pestiziden doppelt so hoch. Es seien bereits leere Regale festgestellt worden, führt der Artikel weiter aus. Bildquelle: Pixabay "Dieses Jahr ist außergewöhnlich. Seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...