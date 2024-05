Johnson & Johnson hat kürzlich die Ergebnisse seiner Phase-3-Studie MDD3001 mitgeteilt, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Seltorexant als Zusatztherapie zu herkömmlichen Antidepressiva bei erwachsenen und älteren Patienten mit Major Depression und Insomniesymptomen getestet wurde. Seltorexant könnte als neuartiger Gegenspieler des menschlichen Orexin-2-Rezeptors für die Zusatzbehandlung bei MDD in Verbindung mit Schlafstörungen von Bedeutung werden. In der genannten Studie erreichte Seltorexant alle Haupt- und Nebenziele, wobei eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der depressiven Symptome, sowie eine verbesserte Schlafqualität bei Patienten, die zuvor nicht ausreichend auf SSRI/SNRI-Antidepressiva alleine angesprochen hatten, festgestellt wurden.

