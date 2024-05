DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AGRICULT.BK H.ADR/25 YC 1 EK7A US00850M1027 30.05.2024 HZE/EOT

ASSOC. BR. FOODS ADR 1 AFO2 US0455194029 30.05.2024 HZE/EOT

COCA COLA HBC AG ADRS CCKC US1912232055 30.05.2024 HZE/EOT

HYPERA S.A. SPONS.ADR 1 HM6A US44914U1060 30.05.2024 HZE/EOT

INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 IOY US4567881085 30.05.2024 HZE/EOT

KAZAKHTELE.ADR1/15/KT1000 KZTA US48666D2045 30.05.2024 HZE/EOT

KION GROUP AG ADRS/1/4 KGX1 US4972161016 30.05.2024 HZE/EOT

SEB SA UNSP.ADR EO-,01 GRB0 US81283P1021 30.05.2024 HZE/EOT

TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR 63TA US88034P1093 30.05.2024 HZE/EOT

VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/10 VOWB US9286625010 30.05.2024 HZE/EOT

VOLKSWAGEN ADR 1/10/O.N. VOWA US9286626000 30.05.2024 HZE/EOT

