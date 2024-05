Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Kursverluste aus dem frühen Handel abgeschüttelt. Ein immer noch deutliches Minus bei den schwer gewichteten Software-Aktien von SAP hemmte gleichwohl den DAX, der gegen Mittag knapp ins Plus dreht. Der DAX notiert gegen 12 Uhr an einem feiertagsbedingt ruhigen Handelstag bei 18.475 Zählern und damit minimal im Plus. In der Eröffnungsphase und unter dem Eindruck der Schwäche beim Softwareschwergewicht SAP war der deutsche Leitindex zunächst unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...