Nach Angaben der Unternehmen ist Qcells der erste Photovoltaik-Hersteller, der die Technologie in seiner Fertigung einsetzt. Mit der Technologie von Lumet ließen sich jedoch Fingerbreiten von weniger als zehn Mikrometern herstellen, was Kosten senkt und die Effizienz steigert. Qcells wird in seiner Solarzellen-Produktion in den USA die Ultrafeinlinien-Metallisierungssysteme von Lumet nutzen. Es sei der erste Photovoltaik-Hersteller, der die neu entwickelte Feinlinien-Metallisierungstechnologie nutze, erklärten die Unternehmen bei der Bekanntgabe am Donnerstag. Die Technik von Lumet soll Photovoltaik-Herstellern ...

