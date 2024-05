EUR/USD hält sich nach dem starken Rückgang vom Mittwoch bei 1,0800 - Ein Tagesschluss unter 1,0790 könnte technische Verkäufer anlocken - Das US Bureau of Economic Analysis wird die zweite Schätzung des BIP für Q1 veröffentlichen - EUR/USD geriet im amerikanischen Handel am Mittwoch unter starken bärischen Druck und schloss den Tag tief im negativen ...

