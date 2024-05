Die Chefökonomin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, sagte am frühen Donnerstag, dass "wir mit der Inflationsprognose des Finanzministeriums übereinstimmen". Zusätzliche Kommentare Der Verbraucherpreisindex hat bestätigt, dass es in einigen Preissektoren Stärke gibt. Der Vorstand der RBA konzentriert sich eindeutig darauf, die Inflation ...

