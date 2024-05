© Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com



Der S&P 500 hält sich weiterhin sehr stabil, auch wenn die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen wieder an Gewicht gewinnt. Damit nicht genug - macht sich die Wall Street obendrein Gedanken um eine mögliche KI-Blase.Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, äußerte sich zu den gegenwärtigen Risiken für den Aktienmarkt und hob besonders die Kosten für künstliche Intelligenz (KI) als bedeutende Gefahr hervor. "In diesem Jahr sehe ich das größte Risiko nicht in einer Zinserhöhung durch die Fed oder in steigender Inflation, sondern in möglichen Kürzungen bei den KI-Investitionen," erklärte er und weiter: "Falls Firmen ihre Ausgaben für Nvidia-Produkte normalisieren, könnte das die Wall Street …