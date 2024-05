Wenn Sie sich den Chart anschauen, erkennen Sie, wie gut unser Einstiegskurs von 54,60 Euro am 12. Februar - quasi am Jahrestief - war. Die BNP Paribas-Aktie ISIN: FR0000131104 hat eine Rallye bis zu einem neuen Allzeithoch von 73,26 Euro auf Tradegate hingelegt und danach ist der Kurs der französischen Großbank stark gefallen, weil die Dividende in Höhe von 4,60 Euro vom Aktienkurs abgezogen wurde. Der Test der Unterstützung wurde mit Bravour gemeistert ...

