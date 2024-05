Der Wahlkampf zur Europawahl am 9. Juni ist in vollem Gange. Überall in den europäischen Städten und Dörfern hängen Plakate mit den Gesichtern und Slogans der Kandidat:innen für das Europäische Parlament. Alle fünf Jahre wählen die Bürger:innen der EU in der größten grenzüberschreitenden demokratischen Abstimmung der Welt ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...