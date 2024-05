Zürich - Das Luxusgüterunternehmen Lalique soll übernommen werden. Mehrheitsaktionär Silvio Denz bietet 40 Franken je Aktie in bar, der Verwaltungsrat unterstützt das Angebot. Wenn das Angebot angenommen wird, sollen die Aktien von der Schweizer Börse genommen werden, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Dies soll an der bevorstehenden Generalversammlung vom 28. Juni beantragt werden. Derweil werden die Ankeraktionäre Müller Handels AG Schweiz, ...

