Von Meret Schneider Rede ich mit Menschen über Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Ernährung, so findet sich schnell ein gemeinsamer Nenner: Ob pflanzlich, vegetarisch oder omnivor - frisch, möglichst direkt und regional sollen die Nahrungsmittel von der Produktionsstätte auf den Teller gelangen. Das Fleisch vom Bauern um die Ecke, das Gemüse vom Feld aus der Region und die Eier am liebsten direkt aus dem Stroh, so die ideale Vorstellung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...