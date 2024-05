Zürich - Die deutsche Drogeriekette Rossmann expandiert in die Schweiz. Eine erste Filiale soll zum Jahreswechsel 2024/25 in der Zentralschweiz eröffnet werden. Weitere sollen folgen. Rossmann sei bei Schweizerinnen und Schweizern bereits bekannt und beliebt, teilte Rossmann am Freitag in einem Communiqué mit. Der Discounter Denner hat bereits seit 2017 einige Rossmann-Produkte im Sortiment. Um in den eigenen Läden der Kette einzukaufen, mussten ...

