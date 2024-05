Applied Materials, ein globaler Spitzenreiter in Materialwissenschaften für Halbleiterprodukte, hat die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, nachdem ein hochrangiger Insider bedeutende Unternehmensanteile veräußerte. Dieses Vorgehen wurde in einem Dokument der Börsenaufsicht detailliert und deutet darauf hin, dass der Insider nun noch 108.356 Anteile in seinem Besitz hält. In den vergangenen zwölf Monaten zeigte der Insiderhandel ausschließlich Verkäufe, ohne jeglichen Anteilserwerb durch Firmeninsider. Mit einer Marktkapitalisierung von über 181 Milliarden US-Dollar und einem Preis-Ertrags-Verhältnis, das unter dem Branchendurchschnitt liegt, stellt sich das Unternehmen wettbewerbsstark dar. Finanzkennzahlen verdeutlichen, dass trotz eines leichten Umsatzrückgangs in den letzten zwölf Monaten die Firma auf einem beständigen finanziellen Fundament steht, unterstützt durch eine robuste [...]

