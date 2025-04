Friedrich Vorwerk (FVG) lieferte starke Ergebnisse für das erste Quartal 2025 und unterstreicht damit seinen Wachstumskurs sowie die gefestigte Marktposition. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 73,4% auf 133,0 Mio. EUR - begünstigt durch günstige Wetterbedingungen, eine hochwertige Projektzusammensetzung und starke operative Umsetzung. Das EBITDA erhöhte sich um 168,9% auf 18,2 Mio. EUR, wobei die Marge auf 13,7% ausgebaut wurde. Das Wachstum wurde vor allem vom Segment Electricity getragen, dessen Umsatz sich im Jahresvergleich um 269% auf 73,8 Mio. EUR erhöhte. Die Margenverbesserung beim EBITDA ist hauptsächlich auf den Bereich Adjacent Opportunities zurückzuführen. Der Auftragsbestand bleibt mit 1,1 Mrd. EUR stark, auch wenn der Auftragseingang aufgrund von Projektzeitpunkten leicht rückläufig war. Trotz der robusten finanziellen Entwicklung deutet der geringe Anstieg der Mitarbeiterzahl um lediglich 2,7% im Jahresvergleich darauf hin, dass FVG an Kapazitätsgrenzen stoßen könnte, was die Aufrechterhaltung des aktuellen Wachstumstempos erschwert. In Kombination mit einer ambitionierten Bewertung von 28,7x KGV birgt dies Rückschlagsrisiken. Die Analysten von mwb research bestätigen daher ihre Verkaufsempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 45,00 EUR. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE