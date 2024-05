Alle drei Projekte sind im Rahmen des Schweizer "Solarexpress" geplant und haben knapp 46 Megawatt Gesamtleistung. Einen besonderen Stellenwert hat der an alpinen Standorten vergleichsweise hohe Anteil der Stromerzeugung im Winter. Die Regierung des Schweizer Kantons Graubünden hat die Bewilligung für den Bau von drei Photovoltaik-Großanlagen an alpinen Standorten erteilt. Alle drei Projekte sollen in der Region Surselva entstehen und basieren planungsrechtlich auf dem 2022 eingeführten, "Solarexpress" genannten Artikel 71a des Schweizer Energiegesetzes. Dieser erleichtert bis Ende 2025 die Genehmigung ...

