Der chinesische Photoovltaik-Hersteller erklärt, dass sein Ausschluss von der BloombergNEF-Liste der Tier-1-Solarmodulhersteller für das zweite Quartal nicht auf finanzielle Probleme, sondern auf einen Zivilprozess zurückzuführen ist, in den eine Tochtergesellschaft verwickelt war. von pv magazine Global Jinko Solar hat eine Reihe von Erklärungen zu seinem jüngsten Ausschluss von der Liste der Tier-1-Solarmodulhersteller von Bloomberg New Energy Finance (NEF) für das zweite Quartal dieses Jahres abgegeben. Diese Liste konzentriert sich in erster Linie auf die Bankability von Solarmodulen. Der ...

