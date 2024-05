EUR/JPY setzt seine Talfahrt am Freitag im frühen europäischen Handel bei 169,78 fort. - Die deutschen Einzelhandelsumsätze fielen schwächer aus als erwartet und sanken im April um 1,2% im Monatsvergleich, nachdem sie im März noch um 1,8% gestiegen waren - Die Verbraucherpreisinflation in Tokio stieg im Mai um 2,2% gegenüber dem Vorjahr, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...