Johnson & Johnson gibt bekannt, dass die Übernahme des Medizinunternehmens Shockwave Medical erfolgreich abgeschlossen wurde, was die Pionierstellung in der medizintechnischen Branche, besonders im Bereich der kardiovaskulären Interventionen, weiter ausbaut. Der Zusammenschluss führt dazu, dass Shockwave Medical als eigenständige Einheit innerhalb von Johnson & Johnson MedTech agieren wird. Mit der ersten und einzigen derzeit am Markt verfügbaren Intravaskulären Lithotripsie (IVL) Plattform für Koronarkrankheiten (CAD) und periphere arterielle Erkrankungen (PAD) unterstreicht die Akquisition die führende Position in einem der größten und am schnellsten wachsenden Segmente des Medtech-Marktes. Finanziell wird erwartet, dass die Transaktion das Umsatzwachstum sowohl für Johnson & Johnson als auch für die MedTech-Sparte beschleunigen wird. Trotz anfänglicher Verdünnung [...]

Hier weiterlesen