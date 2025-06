Diese KI-Biotech-Aktie revolutioniert die Krebstherapie: Lernen Sie Rakovina Therapeutics kennen

Anzeige / Werbung Die Biotechnologie entwickelt sich rasant weiter - und Unternehmen, die maschinelle Intelligenz mit medizinischem Know-how kombinieren, setzen sich durch. Dieser Artikel wurde von Rakovina Therapeutics genehmigt und veröffentlicht. Willkommen zurück, liebe Leser! Heute im Fokus: Rakovina Therapeutics Inc. (ISIN: CA75103L3092 | WKN: A41APT | Symbol: 7JO0) - ein aufstrebender Innovator im Bereich der KI-gestützten Krebstherapie. Mit exklusivem Zugang zu führenden KI-Plattformen und einer klaren Fokussierung auf DNA-Schadensantwort (DDR) ist Rakovina nicht nur Teil eines Trends - sondern gestaltet ihn aktiv mit. Was macht Rakovina so spannend? Eine Kombination aus Geschwindigkeit, wissenschaftlicher Exzellenz, strategischer Kapitalstruktur - und jetzt auch frischem Kapital. Was unterscheidet Rakovina von anderen (WKN: A41APT)? Fokus auf DDR-Therapien: 75 ? % aller soliden Tumoren weisen Defekte in der DNA-Reparatur auf - Rakovina zielt gezielt auf diese Schwachstellen ab.

Exklusiver KI-Vorteil: Rakovina besitzt die exklusiven Nutzungsrechte für zwei fortschrittliche Plattformen: Deep Docking (entwickelt an der Universität von British Columbia von Dr. Artem Cherkasov): analysiert Milliarden bekannter Wirkstoffkandidaten. Enki AI (Variational AI): entwickelt völlig neue Molekülstrukturen auf Basis definierter Zielmechanismen.

Wissenschaftlicher Beirat auf Weltniveau: Dr. Artem Cherkasov , Erfinder von Deep Docking, dessen Forschung zu einem $142 ? Mio.-Lizenzdeal mit Roche führte. Dr. Petra Hamerlik , ehem. Leiterin des DDR-Programms bei AstraZeneca.

UBC(University of British Columbia)-Labore als Entwicklungspartner: Wirkstoffe, die durch KI entdeckt wurden, werden unmittelbar in den Labors der University of British Columbia validiert - das beschleunigt den Übergang von der Idee zur Realität. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! 4,9 Millionen CAD Finanzierung + 10:1 Reverse Split - Der Neustart Rakovina hat kürzlich eine überzeichnete Privatplatzierung über 4,9 Millionen CAD abgeschlossen - mit bedeutender Beteiligung von Insidern. Finanzierungsdetails: 3,55 Mio. CAD in Aktien-Einheiten

1,35 Mio. CAD in wandelbaren Schuldverschreibungen

Über 700.000 CAD durch Management gezeichnet

Überzeichnete Platzierung: Ein starkes Vertrauenssignal in einem volatilen Markt Parallel dazu wurde ein 10-zu-1-Aktiensplit durchgeführt, der am 24. Juni 2025 wirksam wurde: Neue Aktienanzahl: ca. 21,1 Millionen Aktien im Umlauf

Preislich entfernt sich Rakovina von "Penny Stock"-Niveaus

Klar positioniert für institutionelles Kapital und potenzielle Uplisting-Plattformen Fazit: Eine gestraffte Kapitalstruktur, klare strategische Ausrichtung - Rakovina bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor. Vergleich: Klassische vs. KI-gestützte Wirkstoffentwicklung Entwicklungsschritt Klassische Methode Rakovina (KI-gestützt) Hit-Identifikation 1-2 Jahre < 3 Monate Leitstruktur-Optimierung 1-1,5 Jahre 3-6 Monate Präklinische Validierung 1-2 Jahre 6-9 Monate Gesamtzeit bis IND 4-6 Jahre 9-12 Monate Rakovina reduziert Entwicklungszeiten um bis zu 80?% - bei drastisch erhöhter Trefferquote. Warum Künstliche Intelligenz die Onkologie verändert "Selbst mit einem Supercomputer hätte es Jahre gedauert, Milliarden von Molekülen zu screenen. Mit Deep Docking schafften wir es in 20 Tagen."

- Dr. Artem Cherkasov, Rakovina Scientific Advisor Deep Docking: Identifiziert schnell die vielversprechendsten bekannten Moleküle.

Enki AI: Entwickelt neue Moleküle - optimiert für Wirkung, Sicherheit und Synthese.

Ergebnis: Mehr Ansätze testen Schneller iterieren Hochwertige Wirkstoffe in Rekordzeit identifizieren

Rakovinas erste KI-generierten Leads wurden in weniger als 3 Monaten geliefert - früher brauchte man dafür Jahre. Von der digitalen Idee zum realen Wirkstoff Integrierter Workflow (KI → Labor) KI identifiziert Wirkstoffkandidaten UBC (University of British Columbia) -Labors synthetisieren & testen Aktive Verbindungen werden validiert Zulassungsreife Programme entstehen Ein schlanker, fokussierter Innovationsprozess mit messbaren Ergebnissen. Pipeline-Überblick Rakovina entwickelt mehrere Wirkstoffprogramme im Bereich DDR: Programm Zielstruktur Besonderheit Status kt-3000 PARP/HDAC Bi-funktionaler Wirkstoff für therapieresistente Tumore Präklinisch kt-2000AI PARP1 Selektiver Wirkstoff mit ZNS-Penetration - wichtig für Hirnmetastasen Optimierung kt-5000AI ATR Ziel: Replikationsstress bei aggressiven Tumoren Frühphase Highlight: Das kt-3000-Programm wurde 2025 auf der AACR, dem weltweit führenden Krebsforschungskongress, präsentiert. Marktpotenzial: DDR als nächste Onkologie-Welle Marktsegment 2023 Prognose 2030 PARP-Inhibitoren $2,3 Mrd. $4,8+ Mrd. ATR-Inhibitoren $1,1 Mrd. $5,5 Mrd. Gesamtmarkt DDR ~$5 Mrd. ~$18 Mrd.+ Quelle: Precedence Research, NIH Rakovina adressiert einen der wachstumsstärksten Sektoren der Onkologie. Zusammenfassung 75 ? % der soliden Tumore weisen DDR-Defekte auf - Rakovina fokussiert sich direkt auf diese Schwachstelle.

$18 Milliarden Markt bis 2030 - mit enormem Lizenzpotenzial.

KI-Plattformen verkürzen Entwicklungszeiten drastisch.

Roche zahlte $142 Mio. für einen Deep-Docking-Wirkstoff.

Direkte Laborvalidierung über UBC erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Fazit: Die stille Vorbereitung auf den Durchbruch Rakovina ist kein gewöhnliches Biotech - sondern ein Unternehmen, das echte Synergien zwischen KI und Onkologie nutzt. Mit exklusiven Technologien, validierter Pipeline und finanzieller Stärke ist alles bereit für den nächsten großen Schritt. Der Markt hat es noch nicht erkannt. Aber die Smart Money-Investoren schon. ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. 