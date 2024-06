Adidas-Aktien ISIN: DE000A1EWWW0 konnten im Wochenverlauf 3,39 Prozent zulegen. Damit gehörte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach zu den vier besten Werten im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 231,50 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag bei 232,00 Euro auf Xetra gesehen. Nach einem Rücksetzer ist Adidas am Mittwoch an der Unterstützung nach oben abgeprallt und hat das Jahreshoch fast wieder erreicht. Gelingt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...