Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dankt den Einsatzkräften in den Hochwassergebieten und appelliert an die Menschen in den betroffenen Regionen, Hinweise und Warnungen ernst zu nehmen. "Den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften der Feuerwehren, des THW, anderer Hilfsorganisationen und der Polizei gilt mein größter Respekt", sagte Faeser am Samstagabend.



Inzwischen seien über 520 Helfer des THW im Einsatz. "THW-Kräfte evakuieren gemeinsam mit anderen Helfern Menschen, sichern Deiche und pumpen große Mengen Wasser ab. Wegen des schweren Dauerregens und drohender Überflutungen ist das THW bundesweit darauf vorbereitet, weitere Kräfte in den Einsatz zu bringen. Wir werden die betroffenen Bundesländer weiter mit allen verfügbaren Kräften unterstützen", so Faeser.



Die SPD-Politikerin appelliert an alle Bürger in den betroffenen Regionen: "Achten Sie auf Warnmeldungen und Hinweise der Behörden und nehmen Sie diese Warnungen unbedingt ernst. Die rechtzeitige Warnung kann Menschenleben retten."

