Walmart, ein führender Einzelhändler, hat bekannt gegeben, dass sein InHome-Lieferservice Personalisierte Lieferungen bis in die Küchen und Garagen der Verbraucher ausweitet und nun mehr als 45 Millionen US-Haushalte erreicht. Dies umfasst neue Märkte wie Kalifornien, wo die Einwohner von San Bernardino, Riverside und Ontario nun in den Genuss des lückenlosen Lieferkomforts kommen. Der Dienst wurde 2019 gestartet, um das Einkaufen zu vereinfachen und hat seitdem Millionen von persönlichen Lieferungen ausgeführt. Der Zeitpunkt der Expansion fällt zusammen mit der geschäftigen Sommersaison, in der Kunden vermehrt auf bequemere Einkaufsmöglichkeiten angewiesen sind. Der erweiterte Service ist Teil der Walmart+ Mitgliedschaft, welche digitale und stationäre Vorteile wie unbegrenzte kostenlose Lieferungen, Kraftstoff- und Reiserabatte sowie weitere [...]

