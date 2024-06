Die beiden Biotech-Unternehmen BioNTech und Genmab haben Daten aus einer klinischen Phase-2-Studie mit dem Antikörperprüfpräparat Acasunlimab als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab in der Behandlung des metastasierten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinoms bekannt gegeben. An der Studie haben 113 Patienten teilgenommen, aufgeteilt in drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...