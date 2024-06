Bochum - Peter Zeidler wird offenbar neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Der 61-Jährige habe seinen Vertrag bereits unterzeichnet, berichtet die "Bild".



Zeidler galt schon in den vergangenen Tagen als Favorit auf den Posten. Dem Vernehmen nach setzte er sich unter anderem gegen André Breitenreiter durch. Zeidler wechselt damit vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nach Deutschland.



In Bochum folgt er auf Interimstrainer Heiko Butscher, mit dem der Verein in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel im Rückspiel im Elfmeterschießen doch noch die Klasse gehalten hatte.

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken