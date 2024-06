Berlin - Schauspieler Sky du Mont hat keine Lust mehr darauf, den Bösewicht im Nadelstreifenanzug zu spielen. "Ich kriege fast jede Woche Angebote, aber das meiste lehne ich ab", sagte er dem Magazin "Apotheken Umschau".



Seine Rollen hätten sich in der öffentlichen Wahrnehmung auf seine Person übertragen, so du Mont. "Irgendeine Zeitung hat mal vor vielen Jahren über mich geschrieben: 'Ein aalglatter Unsympath.' Ich wurde früher durch den Kakao gezogen ohne Ende."



Heute blicke er entspannt auf sein Leben zurück und freue sich auf die Zukunft. Sein Credo sei: "Es macht keinen Sinn, sich über verpasste Chancen oder Vergangenes zu ärgern", so der 77-Jährige. "Das musste ich erst lernen. Aber der nächste Atemzug ist bereits Zukunft."

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken