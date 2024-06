Am 26. Mai hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 beschrieben und der Titel des Artikels darüber lautete: "Etwas Luft nach oben bleibt!" In diesem Beitrag stand: "Nach einem Jahreshoch mit einem Kurs von 42,12 Euro am vorletzten Donnerstag verabschiedete sich die wieder bis in den Bereich der 200-Tage-Linie nach unten. Vom Wochentief bei 38,02 Euro gab es am Freitag eine starke Gegenreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...