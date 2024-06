Nvidia-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 2,97 Prozent. Die Aktie verabschiedete sich an zwei der vier Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Einen regelrechten Höhenflug vollzog Nvidia am Dienstag mit einem Plus von 6,98 Prozent. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein? Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige ...

