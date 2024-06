Durch die Integration wird die Plattform von Denodo erweitert; sie bietet Unternehmenskunden schnellere, sicherere und vollständig skalierbare KI-Funktionen

Denodo, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, meldete die Integration von NVIDIA NIM Inference Microservices in die Denodo-Plattform, um seine schnell wachsenden Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu stärken.

Die logischen Datenmanagement-Funktionen der Denodo-Plattform in Kombination mit NVIDIA NIM bieten Unternehmenskunden die folgenden Möglichkeiten:

Daten schnell verarbeiten und in KI-fähige Pipelines transformieren, um Large Language Models (LLMs) zu speisen

Genauigkeit der Modelle verbessern und sog. "Halluzinationen" durch Zugriff auf vertrauenswürdige Unternehmensdaten über RAG-Pipelines (Retrieval Augmented Generation) vermeiden

den sicheren Zugriff auf verteilte Unternehmensinformationen für generative KI-Anwendungen in Echtzeit vereinfachen

Datenschutz und Datensicherheit sowie die Durchsetzung fein abgestufter Zugriffskontrollmechanismen für KI-Modelle gewährleisten, die auf Unternehmensdaten zugreifen

KI/ML-Anwendungen von der Datenvorbereitung bis zur Modellbewertung mit NVIDIA NeMo durch Nutzung einer integrierten Datenstruktur für die Eingabe von Unternehmensdaten in diesen Prozess beschleunigen

Bei NVIDIA NIM handelt es sich um Cloud-native Microservices, welche die Bereitstellung von generativen KI-Modellen in verschiedenen Umgebungen wie beispielsweise in der Cloud, in Rechenzentren vor Ort und auf Workstations vereinfachen und beschleunigen. Sie eröffnen Unternehmenskunden aus aller Welt die Leistungsfähigkeit der neuesten grundlegenden KI-Modelle, die auf sichere Weise in der beschleunigten Infrastruktur von NVIDIA eingesetzt werden.

Durch die Integration von NVIDIA NIM in die Denodo-Plattform sind Kunden in der Lage, innovative KI-Funktionen nahtlos in ihre Datenmanagement-Workflows zu integrieren. Darüber hinaus können Unternehmen generative KI-Anwendungen mit unerreichter Geschwindigkeit und Effizienz bereitstellen und skalieren. Zu den wichtigsten Anwendungsszenarien zählen verbesserte Analytikfunktionen und solide KI-gestützte Erkenntnisse in Branchen wie etwa Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Fertigung, wobei die Gewinnung von Erkenntnissen aus verschiedenen Datenquellen wesentlich beschleunigt wird. Als Partner von NVIDIA Metropolis arbeitet Denodo an der Implementierung von NIM Microservices für die Bereiche Vision AI und Vision Language Model (VLM), um industrielle Prozesse zu rationalisieren und die Sicherheit der Beschäftigten zu erhöhen.

Durch den Einsatz der Denodo-Plattform in Verbindung mit NVIDIA NeMo kann die Genauigkeit der SQL-Abfragegenerierung für LLMs erheblich verbessert werden. RAG-Funktionen führen zu vertrauenswürdigeren Antworten, indem sie es Modellen ermöglichen, relevante Daten aus der Datenstruktur abzurufen, bevor sie Antworten generieren. Die Denodo-Plattform vereinfacht und beschleunigt den Datenzugriff und reduziert Fehler, wenn Modelle die Plattform abfragen.

Durch die Integration von NVIDIA NIM stellt Denodo sicher, dass Kunden die volle Kontrolle über ihre KI-Implementierungen behalten, unabhängig davon, ob diese vor Ort oder in der Cloud ausgeführt werden. Die Integration verspricht signifikante geschäftliche Vorteile, darunter eine schnellere Wertschöpfung und mehr Sicherheit für KI-Anwendungen.

"Diese Integration begeistert mich. Sie zeigt meines Erachtens die Richtung auf, in die uns die Kompetenz von Denodo im Bereich des logischen Datenmanagements führen kann", so Narayan Sundar, Senior Director des Bereichs Strategic Alliances von Denodo. "Denodo ist bei der Unterstützung von RAG-basierten Generative-AI-Anwendungen mit kontrollierten, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten aus den riesigen unternehmensweiten Datenbeständen führend. Ich bin gespannt auf die Innovationen, die entstehen werden, wenn Unternehmen die Denodo-Plattform mit NVIDIA-NIM-Integration nutzen."

Hier erhalten Sie weitere Informationenüber die Denodo-Plattform mit NVIDIA NIM Integration.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform für die Bereitstellung von Daten in der Sprache des Unternehmens, in der Geschwindigkeit des Unternehmens, für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen. Mit einem ROI von über 400 und Geschäftsvorteilen in Millionenhöhe konnten Denodo-Kunden aus Unternehmen jeglicher Größenordnung in mehr als 30 Branchen ihre Investitionen in weniger als sechs Monaten amortisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter denodo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240602444745/de/

Contacts:

Medien:

pr@denodo.com