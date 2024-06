Advanced Micro Devices (AMD), das kalifornische Technologieunternehmen, das sich auf Halbleiterprodukte spezialisiert hat, hat eine ehrgeizige Agenda für die Entwicklung neuer KI-Prozessoren bekannt gegeben, mit dem Ziel, Nvidias Vormachtstellung auf dem lukrativen Markt für KI-Halbleiter herauszufordern. AMDs Pläne äußern sich in einer Roadmap für die nächsten zwei Jahre, welche die Einführung von fortschrittlichen künstlichen Intelligenzprozessoren umfasst. Auf der Computex, einer Technologiemesse in Taipei, präsentierte AMD den neuen KI-Beschleuniger MI325X sowie eine Serie geplanter Chips, die als MI350 bekannt sind und im Jahre 2025 auf Basis einer neuen Chiparchitektur veröffentlicht werden sollen. Diese neuen KI-Chips sollen in der Inferenzleistung - der Fähigkeit, KI-Antworten zu berechnen - die vorhandene MI300-Serie um das [...]

