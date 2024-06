DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS optimiert Aeronautical Information Management in Neuseeland

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/03.06.2024/11:10) - * Airways New Zealand hat sich erneut für die Aeronautical-Information-Management-Lösung (AIM) von Frequentis entschieden * Das Projekt bietet Airways New Zealand ein Upgrade auf das neueste Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) 5.1 * Der Umstieg auf das neue Modell ermöglicht Akteur:innen in der Luftfahrt eine Optimierung des Betriebs, verbessert die Entscheidungsfindung und erhöht die Gesamtsicherheit und -effizienz

Das Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) ist seit langem als de-facto-Standard für den Austausch und das Management von Luftfahrtinformationen anerkannt und ermöglicht die effiziente Integration und Interoperabilität von Daten zwischen verschiedenen Luftfahrtsystemen. In einem bedeutenden Schritt hin zur Modernisierung und Optimierung ihres AIM-Systems hat Airways New Zealand erneut Frequentis mit dem Upgrade beauftragt, um neue Luftfahrttechnologien zu unterstützen und die Interoperabilität zu verbessern.

Die AIM-Lösung der Frequentis-Gruppe ist eine vollständige Systemlandschaft aus modularen Komponenten, die volle Interoperabilität entlang der digitalen Luftfahrtdatenkette bieten. ICAO Digital Data Sets ermöglicht eine vollständig digitale Veröffentlichung von Luftfahrtdaten in SWIM-konformer (System-Wide Information Management) Weise und wird Papierdokumente schrittweise ersetzen. Darüber hinaus tragen die erweiterten Briefing-Fähigkeiten von AIXM 5.1 zu einem verbesserten Lagebild und besserer Entscheidungsfindung bei.

Dieses Upgrade bringt neue Funktionalitäten, einschließlich der Veröffentlichung von ICAO Digital Data Sets und verbesserten Briefing-Fähigkeiten, und revolutioniert so die Art der Nutzung von Luftfahrtinformationen. Zugleich ebnet es den Weg für zukünftige Erweiterungen, wie Digital NOTAM (Notice to Airman).

"AIXM 5.1 bietet Akteur:innen in der Luftfahrt erhöhte Datengenauigkeit, optimierten Datenaustausch sowie verbesserte Datenintegrität und ermöglicht ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen und mehr Sicherheit und Betriebseffizienz zu erreichen. Wir freuen uns, mit Airways New Zealand bei einem weiteren Projekt zusammenzuarbeiten und unsere modernsten Lösungen bereitzustellen, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden", sagt Constantin von Reden, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft und Mitglied des ATM Executive Teams.

"Wir arbeiten nun schon so lange zusammen und haben uns wieder einmal für Frequentis und ihre AIM-Lösung entschieden. Besonders begeistert sind wir von der neuen High-Availability-Plattform und den Effizienzsteigerungen durch die Integration mit dem Frequentis Message-Handling-System, das im Jahr 2022 eingeführt wurde", sagt Phil Pascoe, Projektmanager bei Airways New Zealand.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Über FREQUENTIS Comsoft

Seit 2016 ist Frequentis Comsoft das Kompetenzzentrum der Frequentis-Gruppe für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Kette der Surveillance-Daten abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 05:10 ET (09:10 GMT)