London (www.anleihencheck.de) - In Europa haben die Märkte lange auf eine Zinssenkung gewartet, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro.Angesichts der hohen Sensibilität sowohl der EU-Wirtschaft und der Aktienmärkte gegenüber niedrigeren Zinssätzen sei dies ein besonderer Katalysator. In den letzten Wochen hätten sich die Bestätigungen gehäuft, dass eine kleine Anpassung im Juni bevorstehe. Insgesamt bleibe die Herausforderung für die EZB, den Balanceakt zwischen der Förderung der wirtschaftlichen Erholung und der Vermeidung neuer Inflationsturbulenzen zu meistern. Eine zu schnelle und zu starke Senkung der Kreditkosten in den nächsten Monaten könnte die Konjunktur möglicherweise übermäßig stimulieren und eine zweite Inflationswelle auslösen. ...

