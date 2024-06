Die Investitionen der Einzelhändler in GenAI, die Zunahme der Online-Marktplätze und die immer bessere digitale Kompetenz werden das weltweite Wachstum des Online-Einzelhandels weiter vorantreiben

Forrester (Nasdaq: FORR) geht davon aus, dass der weltweite Online-Einzelhandelsumsatz von 4,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2028 ansteigen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von durchschnittlich 8,9 entspricht. Laut dem Bericht Global Retail E-Commerce Forecast, 2024 To 2028 (Globale Prognose für den E-Commerce-Einzelhandel, 2024 bis 2028), der eine Fünfjahresprognose für den gesamten Online- und Offline-Einzelhandelsumsatz für 40 Länder weltweit enthält, sollen im Jahr 2028 trotz des Wachstums im E-Commerce 76 (oder 21,9 Billionen US-Dollar) des weltweiten Einzelhandelsumsatzes immer noch offline erzielt werden. Einzelhändler sollten daher auch weiterhin in Omnichannel-Strategien investieren, die ein nahtloses Einkaufserlebnis sowohl online als auch offline bieten.

In dem Bericht wird zudem erläutert, dass der E-Commerce-Sektor im Einzelhandel weltweit unterschiedlich weit entwickelt ist. In Industrieländern wie den USA, Großbritannien und Südkorea ist der Sektor weiter fortgeschritten, da die Internetnutzung und die digitale Kompetenz dort stärker verbreitet sind. Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und des mobilen Handels holen die Schwellenmärkte in Asien-Pazifik, Osteuropa und Lateinamerika jedoch auf. Diese schnelle Anpassung transformiert die globale E-Commerce-Landschaft und eröffnet für Unternehmen und Kunden gleichermaßen neue Möglichkeiten.

Für 2024 und darüber hinaus erwartet Forrester eine anhaltende Wachstumsdynamik im weltweiten Online-Einzelhandel. Im Folgenden werden einige interessante Highlights aus dem Bericht nach Weltregionen aufgeschlüsselt.

Nord- und Südamerika:

Es wird erwartet, dass der Online-Einzelhandel in den USA bis 2028 ein Volumen von 1,6 Billionen US-Dollar erreichen und damit 28 des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA ausmachen wird.

Der E-Commerce ist in den USA bereits weiter entwickelt als in Kanada, wo der Online-Einzelhandel bis 2028 voraussichtlich 83 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Rückstand Kanadas gegenüber den USA im Bereich E-Commerce ist auf die geringere Bevölkerungsdichte, die kleinere Marktgröße und die langsamere Akzeptanz durch die Verbraucher zurückzuführen.

In Lateinamerika wird der Online-Einzelhandelsumsatz in den sechs führenden Ländern Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Peru und Chile voraussichtlich von 109 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 192 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen.

Europa:

In den westeuropäischen Ländern zu denen Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich gehören wird der Online-Einzelhandelsumsatz von 508 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 voraussichtlich auf 773 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen, was einer Zunahme der Online-Einzelhandelsdurchdringung von 15 auf 20 entspricht. Der größte Markt für den Einzelhandels-E-Commerce wird weiterhin Großbritannien sein, gefolgt von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

In Osteuropa ist die Durchdringung des Online-Einzelhandels nur etwa halb so groß wie in Westeuropa. Schätzungen von Forrester zufolge werden die Online-Einzelhandelsumsätze in den fünf führenden osteuropäischen Ländern Russland, Polen, Tschechische Republik, Rumänien und Ungarn von 72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 126 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen, angeführt von Russland und Polen.

Asien-Pazifik:

In der Region Asien-Pazifik werden die Online-Einzelhandelsumsätze der fünf führenden Länder China, Südkorea, Japan, Indien und Australien voraussichtlich von 2,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 3,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2028 steigen, allen voran in China. China und Südkorea sind weltweit die beiden Länder mit der höchsten E-Commerce-Durchdringung und werden bis 2028 voraussichtlich eine Online-Einzelhandelsdurchdringung von jeweils über 40 erreichen.

In den Top 6 der südostasiatischen Länder Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und Singapur erreichten die E-Commerce-Einzelhandelsumsätze im Jahr 2023 93 Milliarden US-Dollar und werden bis 2028 auf 193 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Anteil von 17,4 am gesamten Einzelhandelsumsatz entspricht. Indonesien liegt in der Region bei der Online-Einzelhandelsdurchdringung vorn, gefolgt von Malaysia und Singapur. Die Philippinen und Vietnam werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 20 verzeichnen und damit die anderen Länder der Region übertreffen.

"Die Zunahme von Online-Marktplätzen, Social Commerce, Livestream-Verkauf und Direktvertrieb wird das weltweite Wachstum des Online-Einzelhandels in den nächsten fünf Jahren beschleunigen", so Jitender Miglani, leitender Prognoseanalyst bei Forrester. "Allerdings unterscheiden sich die Regionen in Bezug auf den Reifegrad und die Wachstumschancen des E-Commerce erheblich. Einzelhändler und Marken sollten sich daher eingehend mit den wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Einzelhandels und des E-Commerce in ihren Schwerpunktmärkten befassen und ihre Strategien entsprechend anpassen, um erfolgreich zu sein."

