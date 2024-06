Das Projekt in Schuby wird zusätzlich zu einem gleich großen Batteriespeicher in Bollingstedt errichtet. Eco Stor fordert finanzielle Beteiligung der Gemeinden auch bei Speicherkraftwerken. Der norwegische Batteriespeicherspezialist Eco Stor AS will über seine deutsche Tochter Eco Stor GmbH einen weiteren großen Batteriespeicher errichten. Standort der Anlage wird Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein). Etwa fünf Kilometer vom jetzt bekannt gegebenen Standort entfernt, in Bollingstedt (ebenfalls Kreis Schleswig-Flensburg) hat das Unternehmen im April den Bau eines Speichers begonnen. ...

