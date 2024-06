Nach der erfolgreichen Premiere treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Schweizer KMU am 12. September 2024 wieder am ONE Fachforum in Holzhäusern ZG. Es erwarten sie Impulse und Ideen für den Erfolg ihres Unternehmens in der digitalen Zukunft. Die Herausforderungen der Digitalisierung und des digitalen Wandels gehen an keinem Schweizer KMU vorbei. Dabei ist es oft nicht einfach, den Überblick zu behalten - da helfen die Erfahrungen von Anderen. ...

