Der japanische Wirtschaftsminister Yoshitaka Shindo sagte am Montag, dass die Regierung "ihre Bemühungen fortsetzen wird, um den Primärsaldo im GJ 2025 in den Überschussbereich zu bringen." "Ein reales Wirtschaftswachstum von 1,3% im GJ 2025 ist nicht so unrealistisch", fügte Shindo hinzu. Marktreaktion USD/JPY zeigt sich von den negativen Äußerungen ...

