© Foto: Boris Roessler/dpa



In zwei Tagen stehen Indexanpassungen bei führenden deutschen Indizes an. Vor allem beim MDAX kommt es zu einem Umbruch. Wie sich Anleger im Voraus positionieren können.Die Deutsche Börse steht kurz vor einer signifikanten Umstrukturierung ihrer Indexzusammensetzung, insbesondere im MDAX. Eine Entscheidung darüber, wer in die Indizes neu aufgenommen wird und wer herausfällt, wird von dem Börsenbetreiber am späten Mittwoch bekannt gegeben. Während der DAX voraussichtlich stabil bleibt, zeichnen sich im Index für mittelgroße Unternehmen mehrere Wechsel ab, die bereits am 24. Juni wirksam werden. Die Rückkehr von TUI in den MDAX gilt als wahrscheinlich, nachdem der Reisekonzern Anfang April …